Посмотрите, как 20-долларовый Малыш Йода становится почти неотличим от героя сериала Обычная игрушка из магазина ну очень похорошела!

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Игрушки из детских магазинов, сделанные по мотивам популярных сериалов и голливудских фильмов, конечно, далеки от своих экранных прототипов. А по-настоящему качественные фигурки могут стоить очень дорого. Но есть люди, способные творить с помощью красок и тканей настоящие чудеса — и им под силу превратить серийную безделушку в произведение искусства. Например, художник Стивен Рихтер. С помощью нехитрых материалов он сделал из магазинного малыша Йоды (да, мы помним, что на самом деле его зовут не так) настоящего героя сериала «Мандалорец».

Repainting a Toy Grogu (Baby Yoda) Steven Richter

Рихтер — не только художник, но и скульптор. На своем ютьюб-канале он делится завораживающими роликами, в которых бесформенные куски глины превращаются в реалистичные скульптуры героев комиксов — например, Халка или Джокера. Но особенно впечатляет, как его навыки лепки и рисования позволяют превращать обычные детские игрушки в реквизит голливудского качества. Даже настольная игра «Джуманджи» за 45 долларов стала выглядеть так, будто коробку с ней снимали в том самом фильме с Робином Уильямсом.

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