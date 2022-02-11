Кот из Цинциннати любуется рыбами почти как Жак-Ив Кусто. И даже погружаться под воду ему не надо!

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Коты восхитительны. И это обстоятельство часто вынуждает владельцев делать для них что-то невероятное. Так, у кота Джаспера из Цинциннати появился собственный аквариум, в котором он может разглядывать рыб с эффектом полного погружения (во всех смыслах!)

Для этого на дне аквариума сделали прозрачный куб. Просунув в него голову, кот фактически оказывается под водой и может по полной насладиться единением с природой. Вообще, есть ощущение, что в создании аквариума принимал участие рэпер Экзибит (да, мы еще помним «Тачку на прокачку»!). Кроме необычного куба тут есть полочка-лежанка, на которой котик может засыпать, любуясь рыбками вместо звезд.

Melissa

Необычный аквариум прокомментировал Джексон Гэлакси, специалист по психологии кошек. По его словам, это блестящая идея, которая напоминает кошачий телевизор. Если же вы переживаете за спокойствие рыбок, то, по уверениям хозяев, с ними все в порядке: «Это взаимодействие продолжается уже много лет. Им это или нравится — или им все равно».

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