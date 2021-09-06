Обнаружен самый представительный свадебный кот. Он сидит в коляске и выглядит великолепно

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Журналисту из Бруклина Ричарду Скотту Ларсону досталась лучшая работа из всех — сопровождать на свадьбе элегантного кота в коляске. Приодетого. С бабочкой. Еще и в цветах. Которому, к тому же, доверили свадебные кольца. В общем, просто мечта!

По словам Ларсона, животному очень понравилось внимание, оказанное ему до и после церемонии. А вот на самой церемонии, где отдавали замуж его любимую хозяйку, животное немного заскучало.

Фото Ларсона со свадебным котом разошлось в твиттере. Мнения в кои-то веки не разошлись — и в интернете разом все оказались правы. Сошлись на том, что кот безусловно прекрасен. Хотя с моноклем и усами (в смысле человеческими, не кошачьими) он выглядел бы еще представительнее.

Впрочем, коту и так все завидовали, включая его соседа и по совместительству лучшего друга. Хозяева зафиксировали скромную попытку диверсии — исключительно из ревности к чужой красоте. Не прокатило!

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