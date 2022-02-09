Оказывается, каждый мем можно откатить до заводских настроек, и он все равно будет смешным! Не понимаете, как это? Объясняем!

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Все любят мемы, ведь они позволяют иронично описать любые жизненные ситуации. Чтобы создавать новые шедевры было проще, существуют сайты с готовыми шаблонами, в них нужно просто добавить свой текст.

Один из таких сайтов — meme-creator.com. Чтобы все следовали канону мемов, на каждую картинку добавили «рыбный» текст, который подсказывает, что и куда надо писать. Получается такой мем в базовой комплектации — но даже вариант с «рыбным» текстом неожиданно оказался смешным. Это заметил пользователь твиттера foone. Не верите? Смотрите сами!

Девушка не может поверить, что ее парню нравится красный цвет!

Да, сделать хоть что-то иногда реальная проблема!

Сделай что-нибудь или возьми 25 карт

Ах, если бы это работало!

— Не волнуйтесь, у меня есть разрешение! — Разрешение

А это уже что-то из «Матрицы»

Ваш текст здесь! И это более вероятно чем вы думаете!

Грустно, что даже Губка Боб сжигает фото с нами!

Разборка партий суперменов в британском парламенте

Пожалуй, задача никогда не была такой простой

— Компании нужно, чтобы вы нашли различия между этими картинками. — Это одинаковые картинки

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