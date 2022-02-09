Оказывается, каждый мем можно откатить до заводских настроек, и он все равно будет смешным! Не понимаете, как это? Объясняем!
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Все любят мемы, ведь они позволяют иронично описать любые жизненные ситуации. Чтобы создавать новые шедевры было проще, существуют сайты с готовыми шаблонами, в них нужно просто добавить свой текст.
Один из таких сайтов — meme-creator.com. Чтобы все следовали канону мемов, на каждую картинку добавили «рыбный» текст, который подсказывает, что и куда надо писать. Получается такой мем в базовой комплектации — но даже вариант с «рыбным» текстом неожиданно оказался смешным. Это заметил пользователь твиттера foone. Не верите? Смотрите сами!