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шапито

Оказывается, каждый мем можно откатить до заводских настроек, и он все равно будет смешным! Не понимаете, как это? Объясняем!

Источник: Meduza

Все любят мемы, ведь они позволяют иронично описать любые жизненные ситуации. Чтобы создавать новые шедевры было проще, существуют сайты с готовыми шаблонами, в них нужно просто добавить свой текст. 

Один из таких сайтов — meme-creator.com. Чтобы все следовали канону мемов, на каждую картинку добавили «рыбный» текст, который подсказывает, что и куда надо писать. Получается такой мем в базовой комплектации — но даже вариант с «рыбным» текстом неожиданно оказался смешным. Это заметил пользователь твиттера foone. Не верите? Смотрите сами!

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