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Предупреждение о возможном конфликте интересов: перед публикацией материала мы сами объелись черешней. Было вкусно. Несите еще.

М-м-м, наконец-то лето — а вот и мемы про черешню созрели. Делимся лучшими! И не пропустите ВАЖНЕЙШИЙ опрос в конце материала. Начнем с классики:

Есть и более прокачанный вариант — с ковром. Еще и анимированный!

В целом, конечно, спрос на черешню летом трудно переоценить.

Еще труднее отказать себе в черешне…

И вообще, черешня — это романтично.

Впрочем, черешня же может посеять раздор.

А еще нам просто нравится слово «черешнеприемник».

Вот идеальная иллюстрация этого слова:

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