шапито
«Черешня — это новый биткоин» Только мемы, от которых тяжело дышать (и хочется кричать «НЕСИТЕ ЕЩЕ!»)
Источник: Meduza
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Предупреждение о возможном конфликте интересов: перед публикацией материала мы сами объелись черешней. Было вкусно. Несите еще.
М-м-м, наконец-то лето — а вот и мемы про черешню созрели. Делимся лучшими! И не пропустите ВАЖНЕЙШИЙ опрос в конце материала. Начнем с классики:
Есть и более прокачанный вариант — с ковром. Еще и анимированный!
В целом, конечно, спрос на черешню летом трудно переоценить.
Еще труднее отказать себе в черешне…
И вообще, черешня — это романтично.
Впрочем, черешня же может посеять раздор.
А еще нам просто нравится слово «черешнеприемник».
Вот идеальная иллюстрация этого слова: