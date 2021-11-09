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Google представил новую функцию Pet Portraits для приложения Arts&Culture. При помощи нее можно найти двойников кошки, собаки, ящерицы, черепахи, кролика или лошади среди произведений искусства.

Нужно лишь загрузить фото питомца, после чего приложение подберет наиболее похожие экспонаты и в деталях расскажет о них и о музеях, где хранятся эти произведения искусства.

Мы решили, что наши любимые мемы про животных достойны лучших музеев мира!

Почти стопроцентное совпадение! Не хватает только фужерчиков

Корейский двойник Доге тоже чем-то очень впечатлен. Не отличить от оригинала!

А вот Грампи Кэт из мира искусства оказался намного более умиротворенным и спокойным

Двойники Собаки-улыбаки на удивление очень грустные😞

В подборке мемов с животными мы не могли оставить вас без Шлепы. Нейросеть записала его в рыси — ведь раньше Больших русских котов еще не было!

В 2018 году Google Arts&Culture уже представляли аналогичный проект, только для поиска людей. Приложение сравнивало селфи пользователя с 70 тысячами портретов и скульптур из нескольких десятков музеев и определяла самые похожие.

«Это ваш портрет в музее?» Приложение от Google научилось находить двойников пользователей на картинах

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой