Нет сомнений, что мемы про животных — это произведения искусства. Мы доказали это при помощи новой функции приложения от Google!
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Google представил новую функцию Pet Portraits для приложения Arts&Culture. При помощи нее можно найти двойников кошки, собаки, ящерицы, черепахи, кролика или лошади среди произведений искусства.
Нужно лишь загрузить фото питомца, после чего приложение подберет наиболее похожие экспонаты и в деталях расскажет о них и о музеях, где хранятся эти произведения искусства.
Мы решили, что наши любимые мемы про животных достойны лучших музеев мира!
В 2018 году Google Arts&Culture уже представляли аналогичный проект, только для поиска людей. Приложение сравнивало селфи пользователя с 70 тысячами портретов и скульптур из нескольких десятков музеев и определяла самые похожие.