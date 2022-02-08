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Стриминговый сервис Hulu представил трейлер сериала «The Dropout» (что можно перевести как «Выбывшая» или «Недоучка»). Это история создательницы медицинской компании Theranos Элизабет Холмс, основанная на одноименном подкасте от ABC.

Hulu

В 2002 году Холмс поступила в Стэнфорд, но быстро бросила учебу и основала Theranos. Компания обещала совершить революцию в медицинских анализах крови, привлекла около 700 миллионов долларов инвестиций, а к 2014 году ее стоимость оценивалась в 9 миллиардов долларов. Позже выяснилось, что обещания были обманом, а Холмс стала обвиняемой по делу о мошенничестве.

В январе присяжные признали Холмс виновной в обмане инвесторов. Ей грозит до 20 лет тюрьмы, приговор пока не вынесен.

Главную роль исполнила Аманда Сейфрид. Также в сериале снялись Навин Эндрюс, Стивен Фрай, Майкл Айронсайд, Уильям Мэйси и другие. Сериал начнется 3 марта.

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