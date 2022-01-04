Создательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

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В Калифорнии присяжные признали предпринимательницу, создательницу биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов. Об этом сообщает CNN.

Присяжные сочли виновность Холмс доказанной по четырем из 11 пунктов обвинения. Предпринимательница может получить до 20 лет лишения свободы, хотя, по мнению юриста, ей едва ли назначат максимально возможный срок. Также Холмс грозит штраф на общую сумму миллион долларов.

Еще по четырем пунктам обвинения, связанным с обманом пациентов, Холмс оправдали. Кроме того, по трем пунктам обвинения об обмане инвесторов присяжные не смогли прийти к единогласному решению. Эти эпизоды могут рассмотреть в рамках нового судебного разбирательства.

Когда суд назначит Холмс наказание, пока неизвестно.

Элизабет Холмс основала Theranos в 2003 году. Компания обещала выпускать устройства для мгновенного анализа крови, технологию которого якобы придумала Холмс. К 2014 году стоимость Theranos оценивали в девять миллиардов долларов.

В 2015 году выяснилось, что технология, о которой заявляла Холмс, не работает, Theranos тайком проводит анализы крови на оборудовании других компаний, а их результаты искажены. В 2018 году Theranos ликвидировали, а в 2021 году Холмс начали судить.

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