В Новосибирске проходят самые конкурентные выборы в России. За звание новогоднего талисмана борются орангутан и белый медвежонок Без руки Кремля не обошлось

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Возможно, вы не знали, но с 2012 года в России выбирают новогоднюю столицу. В этом году почетное звание досталось Новосибирску. Вместе с ним пришла и большая ответственность: власти города организовали настоящие выборы талисмана, а жители принялись голосовать. И, как вы можете догадаться, все пошло не очень гладко.

До выборов допустили:

манула Айшу

орангутана Бату

амурского тигра Макса

снежного барса Саяна

белого медвежонка Шилку

Голосование проходит на сайте мэрии Новосибирска и продлится до 7 февраля. На момент написания этой заметки орангутан Бату лидирует, но Шилка уже совсем рядом. Хотя буквально несколько часов назад именно Шилка выбилась в лидеры — причем при крайне странных обстоятельствах.

Как пишет издание «Тайга.инфо», изначально на выборах вообще побеждал манул Айша. А 26 января депутат горсовета Сергей Бойко сказал: «Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области» — и призвал поддержать орангутана, назвав его «абсолютно лучшим вариантом». Бату поддержал и другой депутат, Игорь Украинцев. А еще блогер Алиса Аив (23 тысячи подписчиков).

Так начался стремительный взлет орангутана. Но в ночь на 4 февраля что-то случилось, и Шилка, получив больше тысячи голосов, обошла Бату. Как выразился журналист «КП-Новосибирск» — «как на свободной магистрали „Шевроле“ обходит „Ладу“». После того, как на ситуацию с голосованием обратили внимание СМИ, Бату вернул себе лидерство. Но надолго ли?

Происходящее, судя по всему, очень не нравится властям Новосибирска. По данным «Тайги.инфо», судьбой талисмана «всерьез озаботились в администрации президента». В мэрию «из аппарата сибирского полпреда главы государства поступила настоятельная просьба не допустить, чтобы орангутан стал символом новогодней столицы». 🙈🙉🙊

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Фото на обложке: муниципальный портал Новосибирска