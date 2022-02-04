Помните Винни-Пуха, который застрял? С игроком «Вашингтон Кэпиталс» произошло то же самое, но ценой смартфона его спасла фанатка А на что вы готовы ради любимой команды?

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В декабре хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс», в которой играют сразу трое россиян, встречалась с «Анахайм Дакс». Столичная команда выиграла 4:3 по буллитам, но матч запомнился не только этим. При счете 3:3 клюшка игрока Вашингтона, Тома Уилсона, застряла между защитными стеклами арены в то время, как соперники пошли в контратаку.

«Это одна из тех вещей, которые никогда со мной не случались. А играю я уже давно», — сказал Уилсон ведущему 7News Скотту Абрахаму. На помощь игроку пришла фанатка Кэролайн Маккейн, которая освободила клюшку своим iPhone, разбив его вдребезги. Вот как это было.

По словам Маккейн, она «хотела сделать что-то, чтобы помочь команде победить». И «Вашингтон Кэпиталс» не остались в долгу — на домашней игре 3 февраля они подарили Маккейн новый iPhone, хоккейную клюшку с автографом Тома Уилсона и клубный свитер с ее именем.

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