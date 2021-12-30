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Путин опять всех переиграл! Естественно — в хоккей. В этот раз он обошел по голам сразу двух Лукашенко

Источник: Meduza
Andrei Stasevich / BelTA / AP / Scanpix / LETA

Владимир Путин и Александр Лукашенко снова сыграли в хоккей. Путин открыл счет на третьей минуте и присел отдохнуть, после чего свою шайбу забил и президент Беларуси. В результате команда президентов победила со счетом 18:7 (вот так сюрприз!)

Оба лидера играли в одной команде, но это не помешало Лукашенко традиционно выступить в отличающейся форме — его свитер украшал национальный герб. Всего за матч он поразил ворота два раза. Его сын Николай закинул четыре шайбы (побольше отца!), но Путина так и не переиграл, тот забил семь. Вообще матч для российского президента вышел тяжелым — ему даже приходилось самому подниматься после падений:

В матче участвовали Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов, а также сотрудники российских и белорусских спецслужб (очевидно, под прикрытием!).

Последний официальной игрой Путина был гала-матч Ночной Хоккейной лиги в мае. Тогда он забил восемь шайб. В итоге его средняя результативность в сезоне — шесть шайб за игру. Для сравнения, рекордсмен Уэйн Гретцки в лучшем сезоне 1983-1984 за «Эдмонтон» забивал 1,18 шайб за игру, а лучший показатель Александра Овечкина был в сезоне 2007-2008. Тогда российский нападающий забивал в среднем 0,79 раз за матч.

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