Путин забросил больше всех шайб в хоккейном матче. А потом упал на льду, запнувшись о ковер
Президент России Владимир Путин считается одним из самых результативных хоккеистов страны. В среднем он забрасывает 3,6 шайбы за матч — больше, чем Александр Овечкин!
10 мая Путин играл в Сочи за команду «Легенд хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги. Соперники даже не пытались сделать вид, что хотят помешать президенту, отмечает Sports.ru. Вот как это было:
«Легенды хоккея» выиграли со счетом 14:7. Президент забросил больше всех шайб, но сколько именно, до конца непонятно. Российские агентства сообщили о десяти шайбах, в Кремле — о девяти, а в Ночной хоккейной лиге — только о восьми.
После окончания встречи президент проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, он не заметил красный ковер, лежащий на льду, запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину подняться.
Пользователи твиттера предположили, что будет с ковром.
И отметили игру президента.
В 2015 году Владимир Путин уже забрасывал восемь шайб за матч, но ни разу не приносил своей команде десять очков за игру.