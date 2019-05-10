Путин забросил больше всех шайб в хоккейном матче. А потом упал на льду, запнувшись о ковер

Президент России Владимир Путин считается одним из самых результативных хоккеистов страны. В среднем он забрасывает 3,6 шайбы за матч — больше, чем Александр Овечкин!

Владимир Путин во время гала-матча Ночной хоккейной лиги, 10 мая 2019 года Михаил Климентьев / пресс-служба правительства РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

10 мая Путин играл в Сочи за команду «Легенд хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги. Соперники даже не пытались сделать вид, что хотят помешать президенту, отмечает Sports.ru. Вот как это было:

«Легенды хоккея» выиграли со счетом 14:7. Президент забросил больше всех шайб, но сколько именно, до конца непонятно. Российские агентства о десяти шайбах, в Кремле — о девяти, а в Ночной хоккейной лиге — только о восьми.

После окончания встречи президент проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, он не заметил красный ковер, лежащий на льду, запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину подняться.

Пользователи твиттера предположили, что будет с ковром.

И отметили игру президента.

В 2015 году Владимир Путин уже забрасывал восемь шайб за матч, но ни разу не приносил своей команде десять очков за игру.

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