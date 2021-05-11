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Когда президент России Владимир Путин не ловит ручки и не ездит в тайгу с Шойгу, он играет (и всегда выигрывает!) в хоккей. 10 мая Путин принял участие в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги, проводившемся в Сочи. Президент играл за команду «Легенды хоккея» под 11-м номером.

Оценить полезность Путина можете сами: первую шайбу он забросил уже к 29 секунде матча. К 10-й минуте на счету президента был хет-трик, а к концу периода — уже четыре гола. Во второй и третьей двадцатиминутках Путин сделал по дублю — таким образом, всего президент забил восемь голов. Его команда победила со счетом 13:9.

В общем, Путин в очередной раз подтвердил звание самого успешного хоккеиста в России. Но, кажется, собственный рекорд по забитым шайбам так и не побил.

Пожалуй, в хоккее у Путина есть лишь один достойный соперник — Александр Лукашенко, который, если верить подсчетам sports.ru, ничем не уступает президенту России. Хотя иногда они даже играют вместе.

RT на русском

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Лучший хоккеист России Оказывается, Владимир Путин забрасывает шайбы чаще Александра Овечкина

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Лучший хоккеист России Оказывается, Владимир Путин забрасывает шайбы чаще Александра Овечкина

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