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Самому известному скейтеру в мире Тони Хоуку 53 года. И он, кажется, совершенно не собирается вешать доску на гвоздь и вообще сбавлять обороты. Казалось, еще недавно (а на самом деле более пяти лет назад) мы удивлялись тому, как Хоук повторил один из сложнейших трюков — «900», или два с половиной оборота в воздухе. Но оказалось, что он способен не только повторять старые, но еще и учить новые трюки.

Хоук опубликовал видео трюка с воодушевляющим текстом: «Мне 53 года, и сегодня я научился новому трюку: он называется „Кэтрин“ и посвящен моей прекрасной жене — в знак признательности за ее постоянную поддержку (или терпение?) моего нежелания взрослеть. 👴🏼🛹 „Увидь свое будущее. Стань своим будущим. Сделай… сделай… сделай это. Сделай это. Сделай свое будущее“, — ».

Очень рады за Кэтрин Хоук 💕

Впрочем, ее муж не забыл и об основной своей аудитории и подробно рассказал, в чем суть нового трюка.

Да уж, для непосвященных звучит, как заклинание! Или скороговорка. Чтобы перевести описание трюка на русский, мы обратились к эксперту — музыкальному журналисту, автору блога «Альбомы по пятницам» (и по совместительству большому любителю скейтбординга) Павлу Борисову. Цитируем его ответ полностью:

Але-оп фронтсайд 360 на фэйки 5-0 или фэйки свитч але-оп кэб ноузграйнд (вращение на 360 градусов с выходом на скольжение по трубе, соединяющей горизонтальную и вертикальную плоскости рампы. Слова «але-оп», «фронтсайд», «кэб», «фэйки» и «свитч» означают направление вращения и движения скейтера).

Уф! Впечатлены? И мы тоже (хотя и ничего и не поняли).

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