Второклассник написал книжку и тайком поставил ее на полку в библиотеке Книга стала хитом, а желающие ее почитать выстраиваются в длинную очередь

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Второклассник из городка Бойсе в штате Айдахо Диллон Хелбиг в середине прошлого декабря сделал из своего красного блокнота настоящую книгу: он написал рождественскую приключенческую историю и проиллюстрировал ее карандашными рисунками. Хелбигу так понравилась история, что он захотел поделиться ею. Через несколько дней мальчик вместе с бабушкой пошел в местную библиотеку и тайком положил 81-страничную книгу на полку с иллюстрированными изданиями. Через два дня он вернулся в библиотеку и увидел, что книга с полки пропала. Хелбиг даже пытался выяснить, не находили и не выбросили ли его блокнот.

Страницы из книги «Рождественские приключения Диллона Хелбига» (на обложке слово Christmas написано с ошибкой), а также фото автора

Блокнот нашел библиотекарь Алекс Хартман. Он был удивлен смелостью Хелбига, а книга показалась ему «чем-то слишком особенным, чтобы выкинуть ее просто так». В ней, например, был эпизод со взрывом звезды на рождественской елке — а также сцена катапультирования на Северный полюс. Хартман даже прочитал историю Хелбига своему шестилетнему сыну, и тот дал ей очень высокую оценку, назвав одной из самых смешных книг, которую он знает. В итоге сотрудники решили, что книга вполне соответствует критериям отбора для библиотечной коллекции. Хартман попросил у Хелбига разрешение прикрепить на нее штрих-код и официально добавить его произведение в раздел графических романов.

Единственный экземпляр «Рождественского приключения Диллона Хелбига» стал пользоваться спросом. Особенно после того, когда его историю рассказали на местной радиостанции. В очередь за книгой встали уже более 55 человек, поэтому библиотека работает над созданием ее электронной версии. По правилам каждый читатель может держать у себя книгу до четырех недель, так что очередь может растянуться на несколько лет. Электронная версия точно не будет лишней.

Тем временем, Диллон уже пишет продолжение «Рождественского Приключения», которое заканчивается посещением дома Гринча и местью за украденное Рождество. Параллельно Хелбиг работает над книгой о шкафе, который съедает куртки. Рассказы Хелбига вдохновили и его одноклассников: дети говорят, что тоже хотят писать рассказы, а в библиотеке уже подумывают об организации детских писательских семинаров.

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