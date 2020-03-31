Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона, 12-летняя Эвер Андерсон, написала сказку на русском языке о жизни крысы Поли, ее сестры Моли, жабы Ларисы и ее брата по имени Маша.

Вкусы героев сказки очень специфичны. Например, жаба Лариса ужинала пиццей и макала ее в кофе. Ее брат Маша делал торты с томатным соусом. И только Поля и Моля готовили что-то вразумительное — пирожки с мясом и манную кашу. Еще у жабы Ларисы был двоюродный брат Тото Ларрото. По сюжету, он носил «туфли из молока и шапку из конфетной бумаги». А финала у сказки и нет!

Йовович в инстаграме отметила, что ее дочь каждый день по полчаса занимается русским языком. Собственно, так и появилась сказка о жабе, крысе и их странноватых родственниках. «Если вы говорите по-русски, то точно посмеетесь!», — написала актриса.

В 2017 году на шоу Ивана Урганта Йовович заявила, что Эвер пишет на русском такие сказки, что «уписаться можно». Видимо, речь тогда шла как раз о таких вот сказках.

Вечерний Ургант