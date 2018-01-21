В конце 2017 года московский культуролог Мария Гончарова начала вести блог « Книгобразие ». В нем она рассказывает о книгах, которые нравятся ей и ее детям — трехлетнему Вене и годовалой Ангелине. В библиотеке Гончаровой более 180 изданий как зарубежных, так и российских авторов. «Медуза» публикует три рецензии Гончаровой — на книгу о бобре Касторе, который печет пироги, «Рынок» с авангардными иллюстрациями Евгении Эвенбах и «Приходите на чашечку чая» Лидии Шульгиной, — и комментарий блогера о ее проекте.

Мария Гончарова, создательница «Книгобразия»: «Есть несколько издательств, к которым у меня просто неисчерпаемый кредит доверия. „Самокат“, „Розовый жираф“, „Мелик-Пашаев“, „Манн, Иванов, Фарбер“ — все, что они выпускают, немедленно попадает в мой вишлист или тут же покупается в самих издательствах. Сейчас у нас на полках 184 книги — это то, что мы отбирали лично. Хочется, чтобы все они были разнообразного авторства. Так у нас 112 иностранных книг, переведенных на русский: 58 написаны мужчинами и 54 женщинами. И 62 от тех, кто сразу пишет на русском — 44 мужчин и 18 женщин. Ну и десяток англоязычных, это все младенческие книжки-картинки. Это без учета того, что пестрит безумными и безвкусными иллюстрациями и сразу же прячется подальше.

У современных детей возможностей досуга как-то слишком много — огромное разнообразие игрушек, конструкторов, планшет с мультфильмами и приложениями. Потому я стараюсь выбрать те книжки, которые с большой вероятностью зацепят и вызовут детскую симпатию и мою — читаю пока в основном все равно я. Так что оформление важнее всего, смотрю на иллюстрации первым делом.

У Вени, которому сейчас чуть больше трех, книжные фавориты сменяются примерно каждый месяц. Последние из любимых: „Необыкновенная история о гигантской груше“ Якоба Мартина Стрида, французские комиксы „Пласид и Мюзо“ Жака Николау, обожаемая мной в детстве „Тайна огорода Снурри“ Лидии Шульгиной, „Доктор де Сото“ Уильяма Стайга и финская „Папа, пойдем за грибами!“ Маркуса Маялуома, где все имена совершенно невыговариваемые, но ошибаться в произношении ни в коем случае нельзя: Веня — невероятно внимательный слушатель с придирчивой памятью. Смешно, но у и полуторагодовалой Гели уже есть безоговорочно любимая книга, именно ее она всегда выуживает с полок. Это репринт 1926 года, „Рынок“ Шварца, выпущенный проектом „А+А“. Тот редкий случай, когда текст был придуман под уже готовые иллюстрации авангардистки Евгении Эвенбах. Книга очень яркая, с щукой, помидором и огурцом на обложке, а Ангелина любит поесть».