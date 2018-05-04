В книге «50 сказок» оказалось 22 сказки. В издательстве объяснили, что так и надо Оказывается, у них своя математика

Анна Ананская, PR-директор Театрального центра «На Страстном», рассказала в своем фейсбуке о книге «50 любимых маленьких сказок», в которой неожиданно оказалось только 22 произведения. Ананская решила уточнить у издательства АСТ, может ли она вернуть себе половину стоимости книги.

Представитель АСТ в комментариях пообещал связаться с издательством «Малыш», издавшим книгу, чтобы выяснить, как такое произошло. Но через несколько часов случилось неожиданное: появился еще один комментарий, написанный от лица заведующего редакцией «Малыша» Светланы Младовой, в котором Ананской ответили достаточно жестко и формально.

Младова сразу заявила, что считает претензию «неосновательной»: «Очень странно, что Вы покупали за определенную сумму не книгу целиком, а сказки в количестве 50. Это какой-то невиданный покупательский подход». Представитель издательства также добавила, что Ананской следовало пересчитать сказки еще до того, как оплатить покупку.

Далее Младова решила объяснить, почему все-таки в книге с названием «50 любимых маленьких сказок» их на самом деле вдвое меньше. По ее словам, фраза «50 любимых» на обложке — это название серии книг. «Число 50 в этом случае относится к количеству произведений не в книге, а в серии», — уточнила Младова. Она уверена, что издательство не нарушает статью 10 закона «О защите прав потребителей», обязывающую производителя указывать достоверную информацию о продукте.

На сайте АСТ можно найти серию книг «50», в которую входят 12 изданий. Например, в книге «50 древних славянских символов, заряженных на исполнение желания и достижение любых целей», судя по оглавлению, приводятся только 12 символов. А в сборнике «100 любимых стихов. Агния Барто, Корней Чуковский» (он входит в другую серию АСТ), судя по отзывам читателей, — лишь 22 стихотворения.

Мы нашли на сайте АСТ еще несколько книг с числами на обложке. Попробуйте угадать, как эти числа соотносятся с содержанием: