Над миром каламбуров нависла угроза: УЕФА не понравилось название пиццы «Лига шампиньонов» Теперь маленькому кафе грозит суд

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Немецкий Гисен с населением 75 тысяч человек привлек внимание футбольных фанатов. И нет, они не подписали Криштиану Роналду — это было бы сложно для города без своей команды. Просто местное заведение Pizza Wolke решило разнообразить меню грибной пиццей Champignons League (Лига шампиньонов) и даже зарегистрировало такой товарный знак (ой зря!).

На это обратил внимание Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проводит главный клубный турнир Европы — Лигу чемпионов. Такое созвучие названий им не понравилось, и юристы УЕФА отправили претензию к небольшому заведению.

Команду пиццерии эта новость скорее обрадовала. В начале пандемии дела у заведения шли не очень хорошо: пришлось даже начать производство замороженной пиццы для супермаркетов. А претензии от УЕФА стали очень мощной рекламой.

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Фото на обложке: Yoav Aziz / Unsplash