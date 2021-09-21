В украинском селе футбольный матч прервали две собаки. Животных выпроводили с поля, но на замену прибежал конь

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Футбольный матч квалификации Сурдлимпийских игр 2021 года (это соревнования спортсменов с нарушениями слуха) между Италией и Украиной оказался одним из самых зрелищных в сезоне — и все из-за животных, решивших в нем поучаствовать.

Матч провели в селе Нижние Млины, Полтавская область. В первом тайме, на 41-й минуте, на поле выбежали две собаки. Футболисты их еле догнали и выпроводили. Во втором тайме, уже на 59-й минуте, произошла замена: вместо собак на поле выскочил КОНЬ. Его также увели с поля.

В итоге Украина одержала верх над Италией со счетом 3:0. Насколько велика в этом заслуга группы поддержки в лице двух собак и коня, не уточняется.

Сурдлимпийские игры пройдут в Бразилии и продлятся около двух недель — с 5 по 21 декабря.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой