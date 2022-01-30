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Уиллоу бродит по коридорам Белого дома, 28 января 2022 года The White House / ZUMA / Scanpix / LETA

В официальной резиденции президента США в Вашингтоне впервые за более чем 10 лет поселилась кошка. «Познакомьтесь с Уиллоу!» — написала в твиттере первая леди США Джилл Байден, опубликовав несколько фотографий кошки полосатого окраса с зелеными глазами. Только полюбуйтесь на нее.

Erin Scott / The White House / AP / Scanpix / LETA

Erin Scott / The White House / Reuters / Scanpix / LETA

Уиллоу (т.е. «ива») поселилась в Белом доме с любимыми игрушками и лакомствами и «теперь у нее есть большое пространство для исследования и обнюхивания», сказал пресс-секретарь жены президента США Майкл Лароза.

Уиллоу два года. Раньше она жила на ферме в Пенсильвании. Кошка ворвалась в американскую политику, еще будучи котенком. В 2020 году во время предвыборной кампании, когда Джилл Байден выступала в Пенсильвании, на сцену выбежала кошка, прервавшая ее речь. Между ними сразу возникла привязанность и местный фермер, владевший кошкой, решил отдать мурлыкающую особу жене Джо Байдена. Первая леди США назвала ее в честь города Уиллоу-Гроув в Пенсильвании, где Байден росла в детстве.

Ожидалось, что «первая кошка США» переедет в Белый дом после того, как Джо Байден займет пост президента США, но переезд состоялся только в конце января.

Erin Scott / The White House / Reuters / Scanpix / LETA

Предыдущей «первой кошкой США», обитавшей в Белом доме, была Индия, жившая в семье президента Джорджа Буша-младшего до 2009 года.

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