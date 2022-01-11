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Знакомьтесь: маленький русский кот по кличке Чмоня — не такой грозный и представительный, как большой русский кот Шлепа, но от этого не менее обаятельный. На Чмоню обратили внимание в конце декабря 2021 года. Снимок, где котенок сидит на приборной панели автомобиля, разошелся в российском сегменте твиттера, а также в других соцсетях и на форумах.

Биография Чмони тут же обросла легендами и домыслами: у него даже объявились лже-хозяева! А еще ему приписали расшатывание политической обстановки в Казахстане.

Все подумали, что Чмоня родом из Екатеринбурга — дело в том, что Google счел улицу, изображенную на снимке, местной пельменной «Сытый слон».

Увы: как и в случае со Шлепой, который обернулся украинским каракалом Гошей, Чмоня оказался вовсе не Чмоней. Как выяснил TJournal, маленький русский кот с туманной биографией — на самом деле кошка по кличке Вирго. И, судя по постам ее хозяина на Reddit, живет она не в России…

Обидно? Честно говоря, да! Зато в профиле владельца Вирго можно найти и другие снимки кошки, а это уже что-то. По словам хозяина, его питомица так и осталась лупоглазой «малышкой».

Признает ли Дуров кошку Вирго

«Я признаю право Украины на этого кота». Павел Дуров высказался о суверенитете большого русского (?) кота Шлепы

Признает ли Дуров кошку Вирго

«Я признаю право Украины на этого кота». Павел Дуров высказался о суверенитете большого русского (?) кота Шлепы

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