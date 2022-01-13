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Жителям Токио все-таки везет: в июле 2021 года на стене торгового центра около железнодорожной станции Синдзюку появилась лучшая реклама на свете. На прохожих с LED-экрана площадью более 150 квадратных метров взирала гигантская трехмерная кошка: она мяукала, зевала, спала и вообще всячески привлекала к себе внимание.

Так вот, лучшая реклама стала еще лучше! У кошки появился сменщик — юркий серый котенок. И в этот раз 3D-представление разворачивается на двух зданиях.

Kaei Japan

На одном котенок спит. Животное просыпается и чует рыбу, которую жарят на экране, расположенном на соседнем доме. Котенок не может устоять, приходит за рыбой, хватает горячее угощение, закидывает его к себе на экран, прыгает следом и принимается танцевать с добычей (но слишком увлекается и роняет рыбу на прохожих).

Ну что тут сказать: великолепно, просто великолепно!

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Представьте: идете вы по улице, а на вас сверху мяукает огромная 3D-кошка величиной с полдома. Конечно, это происходит в Японии, а где же еще?

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Представьте: идете вы по улице, а на вас сверху мяукает огромная 3D-кошка величиной с полдома. Конечно, это происходит в Японии, а где же еще?

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