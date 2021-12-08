Японские кошки нашли лучший способ пережить зиму. Они залезают под котацу (столы с подогревом!) и устраивают мини-баньку

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Слышали что-нибудь о котацу? Это, если что, лучшее изобретение для зимы! Низенькая конструкция с четырьмя ножками, на которую японцы накидывают покрывала или одеяла, а сверху уже кладут столешницу. В котацу часто встроен обогреватель — угольный или электрический (но вместо него может быть и обычная водяная грелка).

Нужно это все для того, чтобы японцы могли погреть ноги во время трапезы или, допустим, работы за компьютером, так как в Японии, по сути, нет центрального отопления — разве что в самых северных частях страны.

Разумеется, штука в форме коробки, да еще и выделяющая тепло, не может не привлекать домашних животных. И вот тогда-то котацу начинает полностью оправдывать свое название! Ведь кошки набиваются под стол с подогревом как в маршрутку. Вот так ⬇️

Кошачий комфорт прежде всего

Кошки ценят комфорт. Поэтому пассажир поезда Москва—Анапа выкупил для них все купе ❤️

Кошачий комфорт прежде всего

Кошки ценят комфорт. Поэтому пассажир поезда Москва—Анапа выкупил для них все купе ❤️

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