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Onur Binay / Unsplash

Небольшие bluetooth-маяки AirTags от Apple используют по-разному. Например, их можно повесить на ключи или сумку, чтобы их проще было найти. Но Лилит Виттман из Германии утверждает, что раскрыла с помощью брелока офис секретного разведывательного агентства. Она опубликовала свое подробное расследование на платформе Medium — вместе с расшифровкой телефонных разговоров с чиновниками, поиском соответствия IP-адресов и рассказами о поездках в разные ведомства.

Виттман долго следила за деятельностью Bundesservice Telekommunikation (Федеральная служба связи) и пришла к выводу, что это федеральное агентство совсем не то, чем кажется.

По мнению Виттман, Bundesservice Telekommunikation используется как прикрытие секретным подразделением федерального ведомства по охране конституции Германии — спецслужбой, наблюдающей за организациями, которые угрожают «свободному и демократическому правопорядку».

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Виттманн проводила исследование федеральных агентств, которых в Германии несколько сотен. Она обратила внимание на Bundesservice Telekommunikation, из описания которого было непонятно, чем оно занимается. Дальше — больше: оказалось, что в агентство невозможно дозвониться по указанным телефонам, сайт выглядит подозрительно, а рабочей электронной почты просто нет!

Но почтовый адрес в Берлине у Bundesservice Telekommunikation все же был указан. На него Виттман отправила посылку с AirTag и наблюдала за ней через систему Apple Find My. В итоге пакет доставили сначала в берлинский сортировочный центр, затем в сортировочный центр в Кельне, а в конце отправление оказалось в ведомстве по охране конституции в Кельне.

Виттман, установив, что посылка оказалась в другой части страны и совсем не у того адресата, обратилась за разъяснением в Федеральное административное ведомство Германии, которое курирует работу госаппарата. И вскоре после того, как она отправила запрос, с сайта Федерального административного ведомства исчезла информация о Bundesservice Telekommunikation. В других источниках, впрочем, она пока есть.

МВД и федеральное правительство от Bundesservice Telekommunikation открестились, а вопрос о связи этой структуры с федеральным ведомством по охране конституции Германии остался пока без ответа.

Виттман тем временем готовит продолжение своего расследования, а пока, заявила она, спецслужбы могут оставить ее AirTag себе.

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