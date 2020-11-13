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У России есть Служба внешней разведки. У Службы внешней разведки есть, разумеется, имущество, которое время от времени положено обновлять, а старое — продавать.

Продажей имущества СВР занимается специально созданное для этих целей Федеральное государственное унитарное предприятие с милым и простым названием «Ясень» (штаб-квартира СВР находится в московском районе Ясенево).

Продавать имущество СВР, как следует из размещенных на сайте ФГУП «Ясень» документов, можно только в хорошие, то есть проверенные, руки.

На аукционы, уведомления о которых размещает «Ясень» на своем сайте, выставляются сильно подержанные автомобили и автобусы (самое новое автотранспортное средство — 2010 года выпуска), телевизоры Sony, изготовленные в 1997 году, мужские и женские халаты и даже плуг для минитрактора и подставка для гантелей.

Обязательным условием участников торгов — как физических, так и юридических лиц — является наличие доступа к гостайне. Без него не только подставку для гантелей, но и дрова, на которых «имеются глубокие повреждения личинками жуков, присутствуют следы гниения и древесные грибы», не продадут.