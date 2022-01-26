Журналистов кремлевского пула поразило, что Путин «говорит с итальянским бизнесом на одном языке». Президент сказал по-итальянски ОДНО слово
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26 января Владимир Путин провел онлайн-встречу с итальянскими бизнесменами: обсудили экономическое сотрудничество, инвестиции и поставки газа. Еще российский президент пообещал, что Москва поборется с Римом за право провести выставку «Экспо-2030». В общем, обычное протокольное мероприятие (которое, впрочем, могло и не состояться).
Но журналисты кремлевского пула не были бы сами собой, если бы не нашли способ похвалить Путина. В этот раз обошлось без решительного швыряния ручки: в дело пошли языковые способности президента.
Да, вы все правильно услышали: Путин сказал «si» («да») и… все. Остальные 15 минут, судя по видео, опубликованному РИА Новости, он говорил исключительно по-русски. Но на одном языке с итальянцами. 🤌
Что тут скажешь? Браво! Еще чуть-чуть, и можно будет записывать новогоднее обращение на итальянском без помощи нейросети.
Фото на обложке: Scanpix / LETA