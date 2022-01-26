Bloomberg и La Repubblica сообщили о просьбах властей Италии отменить встречу бизнеса с Путиным на фоне ситуации вокруг Украины

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На фоне ситуации вокруг Украины правительство Италии попросило руководителей крупнейших компаний страны отказаться от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 26 января в формате видеоконференции. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным La Repubblica, правительство просило итало-российскую торговую палату (CCIR) об отмене встречи или хотя бы отмене участия в ней глав компаний с госучастием. В результате, пишет издание, от видеоконференции с российским президентом отказались руководители нефтегазовой Eni и компании Snam, которая занимается транспортировкой газа.

В CCIR сообщили «Интерфаксу», что конференция состоится. Организаторы не получали запросов от Рима о ее переносе.

В Кремле заявили, что участие во встрече с Путиным примут 16 итальянских бизнесменов. «Насколько мы знаем, там кто-то заболел, а кто-то просто не смог, графики не смогли сопоставить», — объяснил отсутствие еще трех участников переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не называя их фамилий. Он также не стал называть тех, кто будет участвовать во встрече, сказав только, что это представители «ведущих итальянских компаний», которые «давно и широко представлены на российском рынке».

По словам Пескова, встреча Путина с итальянскими бизнесменами не преследует цели заручиться поддержкой европейских партнеров на фоне угрозы санкций. Комментируя сообщения прессы о просьбах итальянских властей отменить встречу, представитель Кремля сказал, что «газетные сообщения недорого стоят в наше время».

РИА Новости сообщило о начале видеоконференции около 13:55 по Москве.

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О предстоящей видеоконференции Владимира Путина и представителей итальянского бизнеса пресс-служба Кремля сообщила 25 января. Итало-российская торговая палата анонсировала ее еще в ноябре 2021 года. Встреча пройдет по инициативе главы палаты Винченцо Трани.

Кроме Путина в переговорах будут участвовать члены российского правительства, а также председатель правления холдинга «Сибур» Дмитрий Конов и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Последний раз Путин общался с итальянскими бизнесменами в октябре 2018 года, отмечает «Интерфакс».

За несколько дней до встречи Путина с бизнесменами СМИ сообщили, что итальянская группа UniCredit передумала покупать банк «Открытие» из-за высокого риска санкций, которые в США предложили ввести против российских банков в случае вторжения России в Украину.

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