Путин оказался в Риме. И заговорил на итальянском Точнее, это не совсем Рим и не совсем Путин. Это новогодний выпуск «Вечернего Урганта»

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«Вечерний Ургант» опять сделал новогоднее шоу в стиле итальянской эстрады 1980-х. Год назад выпуск «Ciao, 2020!», в котором за 50 минут не было ни единого слова на русском языке, стал хитом и в России, и в Италии. А Иван Ургант даже получил от итальянского посла орден Звезды Италии.

Встретить 2022-й команда «Вечернего Урганта» решила по такому же сценарию. Снова ни слова на русском. Снова российские звезды поют «итальянские» версии своих песен в ретрообразах. Среди них — Эльдар Джарахов, Ева Польна, Slava Marlow и Валерий Леонтьев (!). А Манижа спела «Italian Woman» (кавер на свою «Russian Woman») в образе итальянского мачо.

В шоу появился и герой примерно всех мемов в интернете — Евгений Понасенков. Он, конечно, был в образе Цезаря. Еще были камео итальянских ретрозвезд в образе обычных россиян. Например, Тото Кутуньо стал композитором Антоном Кутузовым.

А завершилось все новогодним обращением Владимира Путина к итальянцам — естественно, на итальянском. Ну, вернее, двойника президента (еще одного!), созданного с помощью нейросети.

Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с новым 2022 годом!

«После громкого успеха в прошлом году Иван Ургант сделал еще один сумасшедший выпуск новогоднего шоу, которое так любят россияне и итальянцы. В нем Путин стал президентом Италии и произнес новогоднюю речь на фоне Колизея»

После речи Путин «подарил» итальянцам выступление «Любэ» (подчеркнув, что это его любимая группа). А Николай Расторгуев исполнил на итальянском «От Волги до Енисея».

Выпуск «Ciao, 2021!» уже набрал больше миллиона просмотров и занял первое место в трендах российского ютьюба. Самый заплюсованный комментарий под видео, как и в прошлом году, на итальянском языке: «Надеемся, что это становится традицией».

Интервью Ивана Урганта — в том числе об «итальянском» выпуске

50 минут на Первом канале без единого русского слова Интервью Ивана Урганта. О новогоднем выпуске «Ciao, 2020!», который поразил даже итальянцев

Интервью Ивана Урганта — в том числе об «итальянском» выпуске

50 минут на Первом канале без единого русского слова Интервью Ивана Урганта. О новогоднем выпуске «Ciao, 2020!», который поразил даже итальянцев

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