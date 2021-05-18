Публицист Евгений Понасенков спел «Ride It» из мемов с самим собой в «Вечернем Урганте». Хейтеры посрамлены

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Публицист Евгений Понасенков, называющий себя маэстро, историком, аристократом, телеведущим, певцом, поэтом и крупнейшим в России специалистом по эпохе Наполеона, в очередной раз переиграл и уничтожил хейтеров.

Понасенкова пригласили в шоу «Вечерний Ургант», где он красовался и много пел. Он исполнил арию герцога Мантуанского из оперы Джузеппе Верди «Риголетто» и, что важнее, спел на манер романсов трек «Ride It» из мемов со своим участием. Сам Понасенков, разумеется, оценил выступление как «триумфальное».

Вечерний Ургант

В апреле ролик с гуляющим под «Ride It» Понасенковым стал мемом в тиктоке: публицист расхаживал по лесу с задумчивым видом и в приливе восхищения касался деревьев. В одних тиктоках он якобы прогуливал школу, в других — призывал лето и наслаждался майскими каникулами. Так маэстро прославился еще и как «тот самый мужчина из тиктока в парке».

VRChan

Евгений Посохов

Видео с расхаживающим Понасенковым стали настолько популярны, что Ургант выпустил пародию, в которой вместе со своим коллегой по шоу Дмитрием Хрусталевым гулял по лесу и встречал Понасенкова. В конце концов Ургант позвал публициста в передачу, чтобы выяснить, «в чем заключается невероятная магия, исходящая от него».

Вечерний Ургант

Подробнее о Понасенкове

Евгений Понасенков — герой мемов и лауреат премии за вклад в лженауку. Историку, критиковавшему его книги, угрожали и взломали электронную почту

Подробнее о Понасенкове

Евгений Понасенков — герой мемов и лауреат премии за вклад в лженауку. Историку, критиковавшему его книги, угрожали и взломали электронную почту

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