В Англии строителей обязали использовать в новых домах кирпичи с отверстиями. Теперь одиноким пчелам будет где жить

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В в Англии приняли закон, согласно которому в новых зданиях выше пяти метров должны быть специальные кирпичи для гнездования одиночных пчел.

Все знают пчел, которые живут в больших ульях — это так называемые общественные пчелы. Но есть и одиночные насекомые, и их большинство — почти 250 из 270 видов, обитающих в Великобритании. Одиночные пчелы считаются важными опылителями растений, и их исчезновение может нанести серьезный урон местной экосистеме.

Почему же насекомых решили спасать с помощью кирпичей? Оказывается, одиночные пчелы часто селятся в щелях старой кирпичной кладки. Но новые здания строят так, что никаких полостей для насекомых в них нет, и пчелы от этого страдают. Пчелиные кирпичи — такие же, как и обычные, но с отверстиями: в них пчелы могут залезать и жить.

Член городского совета Роберт Немет, стоящий за этой инициативой, надеется, что эти кирпичи внесут вклад в сохранение биоразнообразия. «Увеличение количества зеленых насаждений, создание нор для ежей, домиков и кормушек для птиц — все это примеры простых в исполнении и не требующих больших затрат идей, которые могут дать неплохой результат в среднесрочной перспективе», — сказал он изданию Dezeen.

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