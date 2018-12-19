Американская журналистка Мириам Элдер уже пять лет работает редактором интернет-издания BuzzFeed. На днях она поделилась в твиттере историей о своей 99-летней бабушке, которая спустя много лет решила выяснить, что же это за сайт — и где работает ее внучка. Родной язык ее бабушки — русский, поэтому она время от времени ищет перевод английских слов в словарях. Но оказалось, что ни в одном из ее словарей нет значения слова ! Пришлось звонить внучке и жаловаться на трудности перевода.

Пользователи твиттера решили помочь бабушке Элдер — и попытались перевести «buzz» на русский язык.

«Милота! Но вообще это переводится как „жужжание“»

На помощь пришли и русскоязычные журналисты.

Обсуждение привело к серьезным философским вопросам:

«Почему русские пчелы издают звук „жужж“, а наши пчелы — „бззззз“?»

Нашлись и те, кто попробовал перевести на русский язык все название сайта. И у них почти получилось!

«Жужжокорм»

Другие варианты: