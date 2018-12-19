«Это как пчела делает». Русскоговорящая бабушка редактора BuzzFeed не поняла, что такое «buzz» — и ей попытались перевести
Американская журналистка Мириам Элдер уже пять лет работает редактором интернет-издания BuzzFeed. На днях она поделилась в твиттере историей о своей 99-летней бабушке, которая спустя много лет решила выяснить, что же это за сайт — и где работает ее внучка. Родной язык ее бабушки — русский, поэтому она время от времени ищет перевод английских слов в словарях. Но оказалось, что ни в одном из ее словарей нет значения слова «buzz»! Пришлось звонить внучке и жаловаться на трудности перевода.
Пользователи твиттера решили помочь бабушке Элдер — и попытались перевести «buzz» на русский язык.
«Милота! Но вообще это переводится как „жужжание“»
На помощь пришли и русскоязычные журналисты.
Обсуждение привело к серьезным философским вопросам:
«Почему русские пчелы издают звук „жужж“, а наши пчелы — „бззззз“?»
Нашлись и те, кто попробовал перевести на русский язык все название сайта. И у них почти получилось!
«Жужжокорм»
Другие варианты: