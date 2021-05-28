Что нужно пчеле, чтобы добыть газировку? Надежный partner in crime

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В Сан-Паулу две пчелы объединили силы, чтобы украсть чужую газировку. И, судя по видео, это давно сработавшаяся команда — просто посмотрите, насколько слаженно пчелы работают в паре! Каждый из участников кражи взялся за свой конец бутылочной крышки и стал приподнимать ее. Разумеется, при таком грамотном подходе пчел ждал успех — крышка слетела, открыв доступ к сладкой газировке. Неизвестно, удалось ли им в итоге добраться до напитка или же их в конце концов остановила девушка, чью газировку они пытались украсть.

ViralHog

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