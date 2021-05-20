Анджелину Джоли облепили пчелы: это фотосессия для National Geographic, на которую страшно смотреть (но глаз все равно не оторвать!)
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Анджелина Джоли снялась в фотосессии для журнала National Geographic, приуроченной ко Всемирному дню пчел. Кожу актрисы намазали особым феромоном, привлекающим пчел. Джоли пришлось застыть и почти 20 минут стоять без движения, пока по ней ползали десятки насекомых.
Актриса была единственным человеком на съемочной площадке без специального защитного костюма. К счастью, все прошло отлично, и ее не укусили (съемочная группа старалась не шуметь, а свет специально приглушили, чтобы не тревожить насекомых). Автор снимков — фотограф Дэн Уинтерс, вдохновившийся портретом облепленного насекомыми калифорнийского пчеловода 1981 года.
Таким образом Джоли, Уинтерс и National Geographic надеются привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел в мире.
Фото в анонсе: PAN Photo Agency / Shutterstock.com