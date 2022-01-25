Хавьер Бардем вылез из торта и спел в образе девушки Бонда. Так он поздравил с днем рождения Дэниэла Крэйга

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Дэниэл Крэйг, может быть, и попрощался с ролью Джеймса Бонда, но из наших сердечек он так просто не уйдет. И не только из наших: на днях издание Variety поговорило с Крэйгом и его партнером по фильму «007: Координаты „Скайфолл“» Хавьером Бардемом, сыгравшим злодея Рауля Силву.

Актеры подружились на съемках фильма в 2012 году и выяснили, что их дни рождения идут подряд друг за другом: Бардем родился 1 марта, а Крэйг — 2-го. Исполнителя роли агента 007 решили поздравить всей съемочной группой, и Бардему досталась главная роль: он вылез из торта в образе девушки Бонда и спел «Happy birthday to you».

«В тот вечер я должен был стать девушкой Бонда, и, о боже, я ею стал», — вспомнил актер в разговоре с Variety. Также Бардем добавил, что это была его «лучшая пародия на Мэрилин Монро». Что ж, охотно верим, Хавьер! Но, конечно, хотелось бы увидеть доказательства.

Напоследок предлагаем посмотреть, как Бардем и Крэйг признаются друг другу в любви.

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Фото на обложке: Pete Mariner / Mirrorpix / Vida Press