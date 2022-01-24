Провластные блогеры радостно сообщили, что печатная версия журнала Time выйдет без Алексея Навального на обложке Надо ли говорить, что было дальше?

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19 января стало известно, что новый номер журнала Time от 31 января выйдет с портретом Алексея Навального на обложке и с интервью политика внутри.

«Человек, которого боится Путин»

Разумеется, эта новость не слишком обрадовала сочувствующих Кремлю блогеров (да и просто ботов) — и вскоре в соцсетях стали появляться однотипные посты. В них говорилось, что на самом деле обложка с Навальным существует только в цифровом варианте, а на обложке печатной версии журнала будет изображена сноубордистка Хлоя Ким — чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане 2018 года.

Ну, в общем, вы поняли: «блогер» Навальный не интересен американцам — да и вообще никому. Но вот незадача: выяснилось, что печатная версия с российским политиком на обложке все-таки существует

Этот журнал из Финляндии. Но такой же можно найти в Германии.

И да, это настоящий журнал Time.

Пришлось неловко отшучиваться и редактировать посты там, где это можно сделать.

Осторожно: внутри кринж Все равно хочу увидеть

Хорошо поработали! 👍

На самом деле международная и американская версии журнала действительно выходят под разными обложками — и это справедливо не только для Time, но и для ряда других изданий. Например, Esquire, Cosmopolitan, National Geographic и Entertainment Weekly. Такая практика существует как минимум с начала 1990-х годов.

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