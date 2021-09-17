Сергѣй ​Шойгу​ показалъ обложку паспорта. Кажется, онъ все еще живетъ въ царской Россіи

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Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на участке в подмосковной Кубинке. На кадрах, снятых телеканалом «Звезда», можно разглядеть, что министр ходит с именной обложкой из телячьей кожи с применением искусственного старения. При этом обложка стилизована под паспорта царских времен — и, разумеется, дореформенной орфографией. Вот что там написано: «Паспортъ гражданина Государства Россiйскаго по совмѣстительству министра обороны Россійской Федераціи Шойгу Сергея Кужугетовича».

Похожие обложки довольно популярны и делаются на заказ. Их можно купить за пару тысяч рублей.

Обновление. Обложку для Шойгу еще около восьми лет назад сделала фирма «Артель старая грамота». Такие же обложки подарили Дмитрию Медведеву, Сергею Лаврову и армейским генералам.

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