«Человек, которого боится Путин» Журнал Time взял интервью у Алексея Навального и поместил его портрет на обложку

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Евгений Фельдман / «Медуза»

Журнал Time поместил на обложку своего нового номера, выходящего 31 января, российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает заключение в исправительной колонии № 2 во Владимирской области.

В номере опубликован большой профайл политика, приуроченный к первой годовщине его задержания после возвращения в Москву из Берлина, где он лечился от отравления ядом из группы «Новичок». Статью, озаглавленную «Человек, которого боится Путин», написал корреспондент Time Саймон Шустер, знакомый с Навальным 12 лет. Он пересказал весь политический путь Навального — от популярного блогера до главного оппозиционера, чьи структуры объявлены «экстремистскими» и запрещены в стране, а самые близкие соратники находятся в изгнании.

Также в номере опубликовано интервью Навального на русском языке. На вопросы журналиста политик отвечал в серии писем из колонии с октября 2021 по середину января 2022 года. Вот что рассказал Навальный.

Об условиях в колонии

Самое точное описание моей действительности — тюрьма в тюрьме. В моем отряде 13 человек. Из них буквально одному разрешают говорить со мной. Остальные могут общаться только односложно. В основном все всегда молчат. Везде видеокамеры, сотрудники ни при каких обстоятельствах не общаются со мной без видеорегистратора. Окна в моем бараке заклеены белой бумагой — чтобы я не видел, что происходит снаружи. Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви.

О переговорах США и России

Запад раз за разом попадает в элементарную ловушку Путина. Тот выдвигает безумные смехотворные требования, а США — вместо того, чтобы игнорировать этот бред — бегут организовывать какие-то встречи. Прямо как перепуганный школьник, которого забуллил старшеклассник.

США ответно грозят жесткими санкциями. Но ровно этого Путину и надо. Ведь обратное предполагает: если не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут. Такие «двухходовки» элементарны и очевидны, но просто дух захватывает, как Путин их проводит с американским истеблишментом снова и снова: угроза эскалации — торговля — откат, угроза эскалации — торговля — откат.

О санкциях против России

В России мы все устали закатывать глаза, видя, как США вносят в санкционные списки каких-то полковников и генералов, у которых и денег-то за границей нет. Это простые исполнители путинской воли.

Хотите влиять на Путина — влияйте на его личные деньги. Они у вас под боком. Все знают имена олигархов и друзей Путина, являющихся держателями его денег. Мы знаем тех, кто финансирует его яхты и дворцы. Тех, кто содержит его вторую и третью семью. Важно вынудить часть этих элит наконец-то осознать, что режим Путина — это проблема для их эмоционального благополучия в большей степени, чем выгода.

О том, как Россия изменилась за прошедший год

Россия осенью 2020 года и сейчас — это разные страны с сильно отличающимся политическим режимом. Уже тогда это была полноценно авторитарная власть, но все же настолько массовое и тотальное отстранение кандидатов от выборов, признание всех независимых журналистов «иноагентами», а тысяч людей — экстремистами мало кто мог себе представить. Россия за месяцы проделала путь, который у Беларуси занял годы.

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О сценариях политических перемен в России

В России случиться может всякое. От массовых волнений из-за падения уровня жизни (а доходы падают восьмой год подряд) до дворцового переворота. Своей главной целью я вижу добиться проведения честных всеобщих выборов. Ну а там я уже займу то место, которое определят избиратели. Да, вероятно, могут быть какие-то уличные события и протесты, но после них — только честные выборы.

О том, чего добился Путин, посадив Навального

Это, очевидно, личное эмоциональное решение Путина. Действуя по логике «не проявлять слабость», отбросив рациональный расчет, он и поступил. Так а чего добился-то? Ну живу я в коробке с заклеенными стеклами и хожу в сапогах и бушлате. И? Сидя в сапогах, даю интервью журналу Time, а наше «Умное голосование» утопило его кандидатов во всех крупных городах. Плюс волна эмиграции. Плюс озлобление общества. Плюс единственный друг теперь — Лукашенко. А такая страна не получит инвестиций. Значит, не будет экономического роста. Я не говорю, что мой арест стал причиной всего этого, но важным триггером цепочки событий — точно.

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