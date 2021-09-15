«Даже всемогущий Владимир Путин признает силу одного бесстрашного человека» Журнал Time включил Навального в список самых влиятельных людей 2021 года. Статью о нем написал Гарри Каспаров

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Евгений Фельдман

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2021 года. Участников рейтинга Time 100 традиционно не ранжируют по степени влиятельности, а распределяют по нескольким категориям.

В категорию «Иконы» среди прочих попали принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл, японская теннисистка Наоми Осака, американская поп-певица Бритни Спирс, а также российский оппозиционер Алексей Навальный.

Отзыв об Алексее Навальном для Time написал Гарри Каспаров. Вот перевод его текста.

В мире, сконцентрированном на личных интересах и самосохранении, российский оппозиционер Алексей Навальный совершил в этом году невообразимое: он был самоотверженным и храбрым. В январе после лечения в Германии от почти смертельного отравления Навальный вернулся в Россию. Несмотря на значительное внимание, привлеченное в стране и всем мире к попытке его убийства и возвращению на родину (а возможно, из-за этого), он был арестован сразу после приземления [самолета в Москве]. Последовавшие протесты в его поддержку были жестоко подавлены, а этим летом суд объявил его политические и антикоррупционные организации вне закона, назвав их экстремистскими. Многие из его союзников были задержаны или вынуждены бежать из страны.

Сейчас Навальный сидит в одной из худших тюрем России, его жизнь находится в руках диктатора, который, судя по всему, уже пытался его убить за разоблачение гротескного коррупционного режима. Навальный не видел другой альтернативы, как рискнуть всем ради того, чтобы изменить ситуацию в своей стране. Даже всемогущий Владимир Путин признает силу одного бесстрашного человека.

Кого включили в другие категории Time 100

Среди самых влиятельных «Пионеров» по версии Time оказались певица Билли Айлиш и гимнастка Суниса Ли из США, а также дизайнер Аврора Джеймс из Канады. В категории «Титаны» представлены американская гимнастка Симона Байлз, глава Apple Тим Кук, рэпер Тимбаленд и певица Анжелика Киджо из Бенина.

Среди «Деятелей искусства» самыми влиятельными названы актрисы Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон, а также рэперы Lil Nas X и Bad Bunny.

В категории «Лидеры» представлены президент США Джо Байден, его предшественник Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, председатель КНР Си Цзиньпин, гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала и глава политического офиса движения Абдул Гани Барадар.

В число «Новаторов» попали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, президент Nvidia Дженсен Хуанг и сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

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