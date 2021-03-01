Обложка нового альбома Земфиры ничего не напоминает? Вот и нам не напоминала, пока не пришел Лео Луганский (???)

Музыкант Лео Луганский, в 2000-х переехавший из Волгограда в США, обратил внимание на схожесть названий и обложек своей песни 2019 года и нового альбома Земфиры.

Певец выложил в ВК и твиттер сравнение двух обложек: своего сингла «Brdrlne» и альбома «бордерлайн». У Земфиры название написано кириллицей, у Луганского — латиницей и (почти) без гласных. Обе надписи перечеркнуты, у Луганского — одной линией, у Земфиры — несколькими. Фон у обложек одинаковый, черный.

«Рекламная пауза», — написал Луганский в ВК. Музыкант не стал прямо обвинять Земфиру в плагиате, но отметил ее в своем посте. Земфира пока никак не комментировала эту публикацию.

Луганский — участник рок-групп Foirmoda и трибьют-группы Strangelove, в которой выступает в образе вокалиста Depeche Mode Дейва Гаана.

Клип на песню Лео Луганского «Brdrlne» Leo Luganskiy