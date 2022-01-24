«Бойцовский клуб» Финчера на самом деле закончился иначе: никакого взрыва не было, а полиция раскрыла все планы Тайлера Дердена За этот хеппи-энд спасибо китайским цензорам!

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В Китае часто переделывают фильмы, чтобы показать злодеев поверженными, а правоохранительные органы — мудрыми и справедливыми. На этот раз переделали фильм «Бойцовский клуб», снятый Дэвидом Финчером в 1999 году. А точнее его финал.

В оригинале «Бойцовский клуб» заканчивается тем, что герой Эдварда Нортона убивает свою вторую личность — Тайлера Дердена (Брэд Питт) и вместе с главной героиней Марлой Сингер (Хелена Бонэм Картер) смотрит на взрывающиеся здания за окном. Анархистский план Тайлера Дердена сработал!

В той версии «Бойцовского клуба», которую показал китайский стриминговый сайт Tencent Video, в финале нет никакого взрыва. Вместо него на экране возникает текст, в котором говорится, что полиция благодаря подсказке Тайлера Дердена раскрыла злодейские планы и предотвратила этот взрыв. Самого Дердена арестовали и отправили в психиатрическую лечебницу, откуда он вышел только в 2012 году.

Неизвестно, был ли финал изменен из-за самоцензуры видеосервиса, или это сделано по распоряжению правительства. Источник Vice сообщил, что обычно изменения в фильм вносят владельцы прав, затем новую версию одобряет правительство и только после этого фильм допускают до показа в кинотеатрах и на стриминговых платформах.

Оригинальную версию фильма «Бойцовский клуб» официально показывали в китайских кинотеатрах только во время Шанхайского международного кинофестиваля. Но жители Китая, видимо, хорошо знакомы с «Бойцовским клубом» благодаря пиратам.

По крайней мере, новую концовку знаменитого фильма Финчера в китайских соцсетях оценили. «Нет смысла смотреть этот фильм без этой сцены», — написал один из пользователей Weibo. «Вероятно, все 11 друзей Оушена были бы арестованы. Вся семья Крестного отца окажется в тюрьме», — предположил другой.

Это не первый случай, когда концовка иностранного фильма в китайском прокате кардинально меняется. Например, в финале «Оружейного барона» герой Николаса Кейджа возвращается к торговле оружием, а зрителям напоминают, что Китай считается одним из крупнейших поставщиков оружия в мире.

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