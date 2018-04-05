Фильм «Terminal» с Марго Робби выйдет в российский прокат под названием «Конченая». Вместо «Конечная»

Компания «Централ Партнершип» 5 апреля опубликовала дублированный трейлер неонуарного триллера «Terminal» с Марго Робби в главной роли. И пользователи соцсетей обнаружили, что в российский прокат фильм выйдет с названием «Конченая». Ранее название картины переводили как «Конечная».

Конченая - Официальный трейлер (HD) Смотрите новый трейлер неонура "Конченая" с Марго Робби, Саймоном Пеггом, Мэттью Льюисом и Майк Майерсом в главных ролях. Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала, в центре внимания которого-роковая особа Энни, представляющаяся в различных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничего не связывает. Стравляя их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. В кино с 17 мая! #КонченаяВКино Опубликовано Централ Партнершип 5 апреля 2018 г.

Трейлер сопровождается хэштегом #КонченаяВКино. На «Кинопоиске» и «Афише» также указано новое название. Главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова сообщила, что в их базе фильм «Terminal» появился два года назад, и сотрудники сайта сами перевели название как «Конечная».

«Когда есть только англоязычное название, мы ставим свой вариант. Потом прокатчик часто меняет. Причем мы сейчас выяснили, что первое название скорее всего придумал новостной стажер, который работал месяц», — написала Сурганова.

В комментариях также предположили, что «Централ Партнершип» решил поменять название из-за того, что многие пользователи и так читали его как «Конченая».

«Медуза» отправила запрос в «Централ Партнершип», но пока представители компании на него не ответили.

В российский прокат фильм выйдет 17 мая.