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«Конечная»: трейлер неонуарного триллера с Марго Робби в главной роли
В сети появился первый трейлер триллера «Конечная» с Марго Робби в главной роли.
По сюжету фильма двое наемных убийц отправляются на задание, но сталкиваются с таинственным преступником, одержимым местью.
Помимо Робби в «Конечной» снялись Саймон Пегг и Мэттью Льюис. Режиссер — Вон Стайн. Для него это первая полнометражная картина. Ранее Стайн работал ассистентом режиссера на съемках фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II».
Премьера «Конечной» состоится 11 мая 2018 года.