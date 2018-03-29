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«Конечная»: трейлер неонуарного триллера с Марго Робби в главной роли

Meduza
08:33, 29 марта 2018

В сети появился первый трейлер триллера «Конечная» с Марго Робби в главной роли.

По сюжету фильма двое наемных убийц отправляются на задание, но сталкиваются с таинственным преступником, одержимым местью.

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Movieclips Trailers

Помимо Робби в «Конечной» снялись Саймон Пегг и Мэттью Льюис. Режиссер — Вон Стайн. Для него это первая полнометражная картина. Ранее Стайн работал ассистентом режиссера на съемках фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II».

Премьера «Конечной» состоится 11 мая 2018 года.

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