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Японские бенто-ланчи — пожалуй, самая фотогеничная еда. Блюда с рисом, рыбой или мясом, а также овощами часто оформляют в виде животных, зданий, монументов, цветов или людей. Разделяют даже разные стили оформления — например, «киарабен» использует персонажей популярных мультфильмов и видеоигр. Как раз в таком стиле преуспела японка под ником Etoni Mama, которая выкладывает свои блюда в своем инстаграме (сейчас у нее более 180 тысяч восхищенных подписчиков).

Etoni Mama начала создавать забавных съедобных персонажей из простых продуктов, чтобы развлечь своих троих детей. Она уже сделала их сотни — начиная с Винни Пуха и миньонов, заканчивая «Криком» Мунка и многими другими. При этом блогер говорит, что ее еда не только красивая, но и вкусная — глядя на фото, в это охотно веришь!

На приготовление одного блюда уходит около часа, а вдохновение Etoni Mama находит, просто глядя на ингредиенты. А еще она выпустила собственную кулинарную книгу, где рассказывает, как сделать обычную еду игривой и аппетитной.

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