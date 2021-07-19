Над парком в Токио целый день летала гигантская серая голова. Это так страшно, что хочется схватиться за свою

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JIJI Press / AFP / Scanpix / LETA

Мы просто ОБОЖАЕМ новости из Японии! И есть за что — к примеру, 16 июля посетители парка Ёёги в Токио и жители соседних домов увидели в небе 20-метровую парящую голову. Она взирала на японцев с высоты; лицо при этом было абсолютно серым и, если честно, пугающим. Голова провисела в воздухе до самого вечера, а потом пропала (вернее, ее убрали).

Что это было? Короткий ответ — просто еще один день в Японии. Если подробнее — это акция, проведенная властями Токио в коллаборации с группой современных художников «Me» в преддверии Олимпийских игр. Голова на самом деле была воздушным шаром. На его создание потратили около трех лет.

Работа называется «Masayume», она вдохновлена сном, который много лет назад, еще в школе, приснился одному из участников «Me».

В качестве лица для парящей головы использовали внешность реального человека, однако его личность сохраняют в тайне. Всего в «кастинге» участвовало более тысячи человек со всего мира — среди них были младенцы и те, кому уже исполнилось 90 лет. Авторы надеются, что их работа заставит задуматься о сосуществовании людей.

Внимание! Самое жутко видео с этой головой, снятое на старую камеру. ⬇️⬇️⬇️

ディスク百合おん

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