Отец доверил десятилетней дочери заказать ему «Биг Мак». Ох, зря…

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42-летний житель города Болтон в Англии по имени Газ Гриффин решил заказать себе «Биг Мак» домой. Казалось бы, что могло пойти не так? Как выяснилось позже, примерно все, потому что мужчина доверился своей десятилетней дочери Келси. Эту драматичную историю рассказало издание Mirror.

Пока отец убирался в спальне на втором этаже дома, Келси внесла в заказ кое-какие изменения. Позволим себе проиллюстрировать их с помощью песни, которая наверняка сидит у вас в подкорке:

Две мясные котлеты гриль,

Специальный соус, сыр,

Огурцы, салат и лук,

Все на булочке с кунжутом

Только так — и это «Биг Мак»!

В общем, да, от бургера остался только сыр. Затем девочка выбрала большой размер порции и все же вернула фирменный соус «Биг Мак». Через полчаса к дому Гриффинов приехал заказ стоимостью . В коробке лежал кусок сыра и упаковка соуса. Келси поспешила наверх к отцу, чтобы понаблюдать за реакцией на розыгрыш.

По словам Гриффина, он сначала не понял, что произошло и вообще не расстроился из-за потраченных впустую денег (тем более, что позже их удалось вернуть). Отдельно его позабавили манипуляции дочери с соусом. Что подумали работники «Макдоналдса», которые собирали заказ, остается загадкой.

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Фото на обложке: Scott Cornell / Shutterstock