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Разговор итальянских сенаторов и нобелевского лауреата в Zoom прервали порнороликом с героиней видеоигры Хулигана ищет полиция

Источник: Meduza

Итальянский сенат, как и многие из нас, проводит часть встреч в Zoom. Одна из таких видеоконференций проходила 17 января, пока в какой-то момент ее не прервал пользователь по имени Алекс Спенс. Он поделился своим экраном и запустил на нем анимационный порноролик с Тифой Локхарт — персонажем компьютерной игры Final Fantasy VII. 30-секундное видео появилось в тот момент, когда на встрече представили Джорджио Паризи, одного из прошлогодних лауреатов Нобелевской премии по физике. 

Ролик сильно смутил сенаторов, пока они охали и выясняли, что происходит, технические специалисты пытались убрать видео или хотя бы выключить звук. Убрать хулигана из конференции удалось только через несколько минут.

Сенатор Мария Лаура Мантовани, организатор онлайн-встречи и представитель партии «Движение пяти звезд» назвала произошедшее хакерской атакой и подала заявление в полицию. 

Вообще трансляции порно во время видеозвонков происходят довольно часто, это явление получило название Zoom bombing. Обычно такие взломы случаются, когда организаторы звонка просто забывают поставить пароль на сессию. Подробнее о том, как защитить видеозвонки в Zoom, можно прочитать тут.

А вообще звонки в Zoom бывают веселыми

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Фото на обложке: Тэцуя Номура / Wikimedia Commons

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