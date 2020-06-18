Режиссер из Нью-Йорка снял хоррор в Zoom за ноль долларов. Он стал фильмом № 1 в США

Чего только не случается во время пандемии — низкобюджетный фильм «Unsubscribe» («Отписаться») американского режиссера Кристиана Нильссона возглавил американский кинопрокат после того, как его показали в пустом кинотеатре.

Кристиан Нильссон рассказал в фейсбуке, что идея стать лидером кинопроката пришла к нему во время разговора с Эриком Табачом, актером и блогером, который раньше жил в Москве, а сейчас обитает в Филадельфии. Они шутили, что любой фильм, который появится в кинотеатрах во время пандемии, возглавит прокат. Нильссон и Табач решили воспользоваться этой лазейкой и составили план: они решили арендовать кинотеатр, чтобы удержать каждый доллар от продажи билетов, и вернуть потраченные деньги.

Нильссон за день написал сценарий фильма ужасов, в течение недели его сняли в программе для видеозвонков Zoom. По сюжету пять ютьюберов присоединяются к видеозвонку, после чего их начинает преследовать загадочный интернет-тролль. Бюджет фильма, по словам режиссера, составил ноль долларов.

Когда фильм был готов, Нильссон и Табач сняли кинотеатр в городке Уэстгемптон-Бич в штате Нью-Йорк, выкупили в нем каждое зрительское место, после чего 10 июня показали «Unsubscribe» в пустой аудитории.

Эта хитрость позволила создателям фильма занять первое место по кассовым сборам в США — такое сообщение появилось на сайте The Numbers. Там сказано, что «Unsubscribe» возглавил прокат со сборами в 25488 долларов. После этого информация о сборах фильма появилась на уважаемом кассовом трекере Box Office Mojo.

Для тех, кто не успел посмотреть фильм в кинотеатрах, Кристиан Нильссон опубликовал его на Vimeo.

Внимание. В трейлере фильма присутствуют скримеры. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на собак, которые сидят как люди.

Unsubscribe TXE

Впрочем, «Unsubscribe» очень похож на фильм Unfriended («Убрать из друзей») 2015 года режиссера Ливана Габриадзе, где в качестве продюсера выступил Тимур Бекмамбетов. Триллер полностью снят в Skype. По сюжету, к видеозвонку шести друзей-подростков подключается незваный собеседник с неопознанным ником «Билли227», после чего участники видеозвонка погибают один за другим.