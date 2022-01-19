«Когда меня тегнули в беседе» Кадр из нового сезона «Эйфории» идеально объясняет, что такое душевный дискомфорт. Иногда лучшее решение — притаиться!
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Сцена с Кэсси Ховард, героиней сериала «Эйфория», второй сезон которого недавно начался, превратилась в мем. В первой серии Кэсси в ужасе прячется в ванне за задернутой занавеской. Пользователи твиттера уже неделю соревнуются в том, кто придумает к этому кадру самую ироничную подпись.
Первым шутку с этим кадром из сериала запостил пользователь @mikes_hardest_: «Это я, когда курьер из [службы доставки] Doordash стучит, вместо того, чтобы просто оставить еду у двери».
Все шутки о бедной Кэсси, которая так боится, что ее обнаружат, что даже закрыла нос и рот, в основном, начинают со слова «когда…».
Кто-то даже воссоздал сцену из сериала с куклой Барби.
Кто-то представил Кэсси, сидящую в троянском коне.
Или лежащей в яйце Леди Гаги на церемонии «Грэмми» в 2011 году.
Но что же на самом деле происходит в сериале? Осторожно, дальше будут спойлеры к первой серии второго сезона «Эйфории»!
В начале этой сцены Кэсси Ховард (Сидни Суини) занимается сексом в ванной комнате с Нейтом (Джейкоб Элорди) — парнем своей лучшей подруги Мэдди (Алекса Деми). Мэдди в это время настойчиво стучит в дверь — Нейт решает выйти, перед этим спрятав Кэсси за шторкой в ванне. После этого Мэдди запирается в комнатке уже с другим парнем, а Кэсси все это время лежит в ванне, боясь пошевелиться. Пока ей кто-то не звонит… Вот это саспенс!