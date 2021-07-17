Это режиссер и актеры фильма «Французский вестник» в Каннах. А еще мем про все подряд! Убедитесь сами 👀
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На Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». В фильме снялось так много кинозвезд, что Антон Долин посчитал их количество чрезмерным.
В Каннах картину представлял режиссер и исполнители главных ролей. Трое из них — Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон и Билл Мюррей — вместе с Андерсоном попали на фото, которое тут же разошлось на мемы. Все из-за того, как по-разному были одеты его герои.
Шаламе выбрал розовую футболку и черные брюки. Андерсон — светлый костюм. Суинтон — тоже костюм, но ярко-голубой. Мюррей — гавайскую рубашку и треккинговые ботинки. Оказалось, что их наряды могут иллюстрировать разницу между чем угодно. Например: