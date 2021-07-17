Это режиссер и актеры фильма «Французский вестник» в Каннах. А еще мем про все подряд! Убедитесь сами 👀

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Тимоти Шаламе, Уэс Андерсон, Тильда Суинтон и Билл Мюррей на Каннском кинофестивале, 13 июля 2021 года Sarah Meyssonnier / Reuters / Scanpix / LETA

На Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». В фильме снялось так много кинозвезд, что Антон Долин посчитал их количество чрезмерным.

В Каннах картину представлял режиссер и исполнители главных ролей. Трое из них — Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон и Билл Мюррей — вместе с Андерсоном попали на фото, которое тут же разошлось на мемы. Все из-за того, как по-разному были одеты .

Шаламе выбрал розовую футболку и черные брюки. Андерсон — светлый костюм. Суинтон — тоже костюм, но ярко-голубой. Мюррей — гавайскую рубашку и треккинговые ботинки. Оказалось, что их наряды могут иллюстрировать разницу между чем угодно. Например:

Городами Сибири

Профессиями в сфере искусства

Стадиями карьеры в журналистке

Пять лет в журналистике, 10 лет в журналистке, 15 лет в журналистике, 20 лет в журналистике

Американскими журналами

New York Magazine, The Atlantic, The New Yorker, Harperʼs Bazaar

Социальными сетями

Tiktok, LinkedIn, Instagram, Twitter

Героинями «Секса в большом городе»

Кэрри, Шарлотта, Саманта, Миранда

Президентами США

Клинтон, Буш, Обама, Трамп

Теннисными турнирами

French Open, Уимблдон, US Open, Australian Open

Одеждой до, во время и после пандемии

Одежда для созвона в зуме / вспоминаю, как. одевалась до зума / представляю, как буду одеваться после зума / как я на самом деле буду одеваться после зума

И Дэвидом Боуи в разные годы

Это просто четыре Дэвида Боуи

Появился даже мем о тех, кто постит этот мем

Люди, которые запустили этот мем / люди, которые начали подгонять этот мем под свой узкий профессиональный профиль / люди, которые забыли про этот мем еще неделю назад / люди, которые все еще постят этот мем

А слабо превратить в мем этот фото?

Съемочная группа фильма «Французский вестник» в Каннах

У некоторых уже получилось

Алматы, Челябинск, Баку, Киев, Москва, Санкт-Петербург, Рига, Сочи, Ташкент, Тбилиси

Надеемся, Биллу Мюррею понравилось

Brynn Anderson / AP Photo / Scanpix / LETA

А теперь, собственно, о самом фильме…

«Французский вестник» — дорогостоящий пустяк с невероятным количеством звезд первой величины Фильм Уэса Андерсона настолько виртуозный, что становится утомительным

А теперь, собственно, о самом фильме…

«Французский вестник» — дорогостоящий пустяк с невероятным количеством звезд первой величины Фильм Уэса Андерсона настолько виртуозный, что становится утомительным

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